"Грамота.ру" выбрала слово года 2025

Портал "Грамота.ру" выбрал слово года – "зумер".

Итоги подведены по результатам экспертного рейтингового голосования. Слово "зумер" набрало 42% голосов. Его выбрали 469 филологов из 23 организаций России, говорится в сообщении.

"Зумеры родились в 2000-х, это те самые „новые взрослые“, которые ворвались в нашу жизнь, развиваются, принимают решения и строят наше будущее", - объяснил руководитель "Грамоты.ру" Константин Деревянко.

Также в топ-10 вошли слова выгорание (38%), ред-флаг (37%), промпт (36%), "пупупу" (28%), брейнрот (21%), имба (18%), сигма (17%), проявленность (10%) и подсветить (10%).

В прошлом году словом года по версии "Грамоты.ру" стал "вайб", а в 2023 году - "нейросеть".