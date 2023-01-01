ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Воронеже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Воронежской области агента украинских спецслужб. Агент с позывным "Луфи" готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, а также военнослужащих Минобороны России.

Следствие установило, что осенью 2023 года гражданка России Юлия Лемещенко проживала на Украине. Она заполнила анкету в Telegram-боте одной из украинских террористических организаций. Позже на нее вышли представители украинских спецслужб, которые провели вербовку и присвоили ей псевдоним "Луфи".

Кураторы в августе 2024 года направили Лемещенко в Воронеж. Она получила задание = устраивать диверсии и террористические акты в отношении военнослужащих министерства обороны России. Также планировались теракты на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, передает ТВЦ.