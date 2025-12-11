Звезда сериала "Кухня" развелась с женой

Суд в Москве расторг брак звезды сериала "Кухня" Марка Богатырева и актрисы Татьяны Арнтгольц.

Заявление на расторжение брака поступило в суд 10 ноября. Богатырев сначала опроверг сообщения о расставании с супругой, но в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

Заседание прошло без участия сторон, так как актеры ранее просили рассмотреть дело заочно, передает "РИА Новости". 11 декабря суд официально их развел после пяти лет брака.

Напомним, артисты познакомились в 2018 году. В 2020 году Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально оформили отношения. В 2021 году у них родился сын Даниил. Мальчик является первенцем для Марка и вторым ребенком для Татьяны.