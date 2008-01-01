Все еще котенок: как сложилась судьба Никиты Малинина после "Фабрики звезд" и ссоры с отцом

В начале нулевых тысячи девчонок мечтали о таком парне, как Никита Малинин. Он выглядел как принц с обложки журнала и был самым популярным участником третьей "Фабрики звёзд". Золотой мальчик вырос и сейчас живёт куда приземлённее, чем тогда, когда песня про котёнка возглавляла все хит-парады страны.

"Я вспоминал тут, 27 лет назад "Метелица", там все тусили, пели, ещё когда куча энергии, хотел себя показать, где-то засветиться. А сейчас дома, камин, кефир и спать", - говорит сам Малинин.

Малинин пережил звёздную болезнь, семейные драмы, и музыканту не нравится, когда ему задают вопрос о том, куда он пропал на столько лет.

"Пропадает сыр в холодильнике, если долго его не есть", - раздраженно отвечает он.

"Фабричный мальчик"

Никита родился в музыкальной семье, где репетиции и гастроли были куда важнее совместных обедов. Мать, Инна Курочкина, была скрипачкой в ВИА "Поющие гитары". Отец, певец Александр Малинин, ушёл, когда сыну было два года. И мальчик рос с мамой, папу видя по телевизору и на редких праздниках.

"Ой, мне очень долго пришлось доказывать, что я не папенькин сынок. Слава богу, это случилось, и народ всё-таки понял, что это не так. Но поначалу было очень тяжело", - рассказывает Малинин.

Победа на "Фабрике звёзд" для Малинина стала настоящим триумфом. Армия фанаток, гастроли по всей стране, концерты каждый день. Казалось, что в шоу-бизнесе появилась новая большая звезда. При этом были вечные разговоры про блат и тень знаменитого отца. В таблоидах его называли "мажором" и "мальчиком с хитом-однодневкой".

Сегодня у Никиты Малинина довольно редкий для отечественного шоу-бизнеса статус. Он уже давно не мальчик из реалити нулевых, но и не ветеран для "Ретро-дискотеки 90-х". Да и с прежним образом жизни Никита завязал.

"Так, ну, это нормально в 44 года. А что, бегать, бухать, что ли, как обезьяна?" - говорит он.

Никита Малинин давно вышел из статуса "фабричный мальчик", но визуально по-прежнему остаётся парнем с плаката, вырванного из журнала "Кул". Правда, облегающих маек он больше не носит и в блондина не красится.

Отношения с отцом

Уже много лет отец Никиты, Александр Малинин, счастлив в браке с эффектной выпускницей Куйбышевского мединститута Эммой, после женитьбы ставшей бизнесвумен и доктором Малининой.

С Эммой у Александра много общего. И речь не только о детях, а о внешности – они очень похожи друг на друга. У Александра Малинина всё тот же лукавый прищур, в котором читается просьба плеснуть колдовства в хрустальный мрак бокала. В ноябре певцу исполнилось 67. Ухоженный мужчина с идеальными манерами, всегда с улыбкой и при полном параде. Таким мы много лет знали Малинина.

Тщательно следит за собой и его сын, Никита Малинин. Правда, обходится без уколов красоты.

"Нет, ну это естественно, морщины у всех со временем появляются. Просто к этому надо правильно относиться", - говорит он.

С отцом они общаются, но не так часто, как хотелось бы.

"Ну, встречаться, к сожалению, редко получается, потому что все занятые люди, но, конечно, созваниваемся", - говорит Малинин.

В крайне непростой личной жизни Александра Малинина было три брака, в каждом из которых рождались дети. Певица Ольга Зарубина утверждает, что деятельное участие Малинина в жизни их общей дочери Киры - всего лишь слухи, который он якобы сам и распространяет.

"То есть принародно показать, какие они хорошие, и даже где-то пустили такой слух, что они оплатили ей колледж, а она, такая бессовестная, да, бросила этот колледж, ушла. Ну да, один месяц они ей оплатили, 1000 долларов. Как она мне сказала: "Мам, один месяц, и всё, и они пропали". И, конечно, она ушла, потому что это же приличные деньги, она ушла поэтому. То есть сплошное какое-то враньё от этой семьи", - говорит Ольга Зарубина.

В этом году Ольге Зарубиной исполнилось 67. Многие знают наизусть её главный хит, с которым певица гремела в конце 80-х. Одна она тогда стояла недолго. В её жизни появился молодой певец Саша Выгузов, для сцены взявший звучный псевдоним "Малинин". Оба были молоды, красивы, а Зарубина была ещё и популярна и имела московскую прописку.

"Вы знаете, это был юношеский брак. Это был такой юношеский брак, он был несерьёзным изначально, там не было серьёзных отношений и быть не могло. Они были оба очень молоды, если не сказать юны. Да, очень молоды. И я думаю, никто не строил там больших планов на совместную жизнь. Мог жениться ради прописки, почему нет?" - говорит музыкальный критик Сергей Соседов.

Для Малинина это был второй, выражаясь языком Сергея Соседова, юношеский брак. Ради Зарубиной молодой певец ушёл из семьи, оставив сына Никиту, и подарил своё сердце Ольге, а также всё, что к этому сердцу прилагалось. Длилось счастье недолго.

"Ну, это был такой не очень для меня приятный момент, потому что когда ты попадаешь в ситуацию беременности, ты вынашиваешь это практически одна. Потом, значит, воспитание, восстановление ребёнка после операции, и ты всё время одна. То есть денег в тот момент не было, у меня не было работы. То есть морально, психологически и физически это было очень тяжело", - рассказывает Ольга Зарубина.

Сейчас дочь Малинина, Кира, которую он не признавал более четверти века, живёт в Америке. Она уже сама стала мамой, занимается лесозаготовками и счастлива в отношениях.

"Она живёт со своим гражданским мужем. Он фермер. Они живут где-то там далеко в горах, и она помогает ему, естественно. Там у него не только ферма, но и он занимается... рубит лес. То есть лес - это очень такая работа денежная", - говорит Зарубина.

Многочисленные скандалы с Ольгой Зарубиной, которые гремели на всю страну, повлияли не только на имидж Александра Малинина, но и на его отношения с детьми от разных браков.

"Вот мама Никиты, она всегда была в тени, ни на какие передачи громкие не ходила, ни в чём не обвиняла. Никита тоже вырос определённым образом. Видимо, мама ему говорила об отце без злости какой-то, без зависти. И, конечно, такого сына принять и признать одно удовольствие было для Александра", - говорит Светлана Прель, светский обозреватель.

Смерть мамы и женитьба

В какой-то момент дороги отца и сына снова разошлись, их отношения охладели. Только после смерти мамы Никиты, Ирины Курочкиной, они смогли по-настоящему поговорить и выстроить новый формат общения. Сегодня Никита Малинин называет себя взрослым дядей, певцу 44 года. Недавно он отметил с женой серебряную свадьбу.

"Нет, детей нет в планах. Ну, я вам уже как папа, понимаете? Нет, в душе я всё равно ещё котёнок. Да, справили серебряную свадьбу, уже 25 лет вместе. В принципе, ничего не меняется. Живу на даче, езжу по гастролям. Всё хорошо", - говорит Малинин.

Жена Никиты - астролог. Они долго жили гражданским браком, а в 2008 году сыграли тайную свадьбу. Видимо, звёзды сошлись. Никита Малинин сам пишет музыку и не прочь сняться в кино. Концертов у него сейчас, конечно, не столько, сколько было в начале нулевых, но на жизнь хватает.

"Знаете, вот вы не поверите, с июня месяца 85 концертов было, только тур, в который мы с друзьями ездим, нас десять человек коллектив. Никто в это не верит, но это действительно так. Мы просто ездим по небольшим, то есть не крупные города, а именно вот, где ДК есть, и даём для нормальных обычных людей", - говорит Малинин.

Да, иногда он снова поёт про котёнка, но так Малинин иронизирует над своим образом из начала нулевых. По крайней мере в этом уверен сам Никита. И это точно не слухи.