Белый дом должен заставить Владимира Зеленского завершить конфликт с Россией и провести президентские выборы на Украине. Об этом заявил бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес.

Как написал Кортес в соцсети X, комментируя последние заявления президента США, Дональд Трамп абсолютно прав - Зеленский полностью коррумпирован. Соединенные Штаты должны заставить его не только положить конец войне, но и провести выборы на Украине.

Американский лидер ранее призвал Зеленского реалистично оценивать ситуацию на земле. Дональд Трамп отметил массовый характер коррупции на Украине. Президент США подчеркнул, что отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.