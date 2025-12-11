Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом, но новых его мутаций нет.

Сообщений о новом штамме нет ни в России, ни в Европе и Америке, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Также о нем ничего неизвестно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Что касается данных о каком-то новом штамме гриппа, то таких данных нет", - сообщил он РИА Новости.

Ранее ряд telegram-каналов написали о том, что в России появился новый штамм гриппа, с которым не может справиться вакцинация.

Тем временем на 49-й неделе текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%. . Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2), отметили в Роспотребнадзоре.