Глава МИД России принял участие в посольском круглом столе по теме урегулирования на Украине. Сергей Лавров рассказал о факторе, который имеет значение лично для главы киевского режима Владимира Зеленского.

Лавров напомнил, что на Украине разразился коррупционный скандал. В этой ситуации затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а может быть, и физического выживания.

Российский министр отметил: рассуждая о недопустимости отторжения территорий, Зеленский наплевал на обеспечение прав нацменьшинств, которое закреплено в конституции Украины. Лавров также отметил, что президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Сьтивен Уиткофф на последней встрече в Москве устранили все недопонимания между Россией и США, возникшие из-за паузы после саммита на Аляске, передает ТАСС.