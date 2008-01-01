Дмитрий Дюжев перестал прятать жену: слухи ходили разные

Где ещё можно увидеть самые красивые пары российского кино, как не на вручении премий? "Бриллиантовая бабочка" собрала весь цвет кинематографа: Сергей Безруков и Анна Матисон, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Влад Прохоров и Наталья Гнеушева. И неожиданное появление семьи Дюжевых.

Почему неожиданное? Да потому что пара вышла в свет вместе впервые за три года.

"Символ "бриллиантовая бабочка" несёт за собой два смысла. С одной стороны, это душа, это творческое состояние человека. В то же время это бриллиант, это, наверное, самое красивое, что можно себе представить в мире красоты", - говорит Дюжев.

Дмитрий Петрович, как известно, тонкий ценитель красоты. Дюжевых так давно не видели вдвоём, что в тусовке пошли нехорошие слухи, а в телеграм-каналах стали всё чаще задаваться вопросами: почему на светские мероприятия актёр приходит или один, или с милыми фитнес-наставницами, но не со своей женой.

"Было ощущение, что Дмитрий уже давно один, потому что о Татьяне действительно ничего не было слышно, ну, только по каким-то рассказам Дмитрия. Но мало ли что, артисты много что говорят. Также был период, когда Дмитрий увлёкся пилатесом и частенько выкладывал фотографии вместе с инструкторшами, красивыми, молодыми девушками, и, конечно, это подогревало все мифы и слухи о расставании с супругой", - говорит Маша Некрасова, светский журналист.

Дмитрий Дюжев женился, когда ему было 30. Свою будущую жену Татьяну актёр встретил на концерте Мадонны. Эффектная блондинка, сидевшая в первом ряду, настолько очаровала Дмитрия Петровича, что он всё шоу придумывал, как бы подойти и познакомиться, и был невероятно удивлён, получив отказ.

"Дима - красавец невероятнейший, харизматичный, прикольный. Его женщины любых возрастов... они его фанатки, они его всегда облепляли, сколько мы были на разных мероприятиях и всего остального. И он, конечно, этим пользуется, он это понимает", - говорит Артур Цветков, телеведущий.

Татьяна Зайцева моложе Дюжева на три года. Впоследствии она признавалась, Дмитрий ей сразу понравился. Но начитавшись про его романы с самыми красивыми женщинами кино и шоу-бизнеса, она просто побоялась отношений с ним. Звезда "Бригады" не сдался, и пара поженилась в 2008 году. С тех пор жена сопровождала Дмитрия на всех светских раутах.

"Когда мы были совсем юными, это входило в часть нашей жизни. Наверное, меня можно было встретить часто на подобных мероприятиях", - говорит сама Татьяна.

Дюжевы обвенчались, и у них родились двое сыновей. Для актёра это стало настоящим спасением, ведь за несколько лет до этого он потерял почти всю семью. Младшая сестра умерла от лейкемии в 12, затем от горя скончались его родители. Ходили слухи, что Дюжев собирается уйти в монастырь, но из эмоциональной бездны его спасла красавица-жена и рождение детей.

"Сейчас есть основная работа, есть двое детей, которые требуют большого внимания, супруг, который требует не меньшего внимания, поэтому моя работа, в основном, закадровая", - говорит Татьяна Дюжева.

Он высокий брюнет, она хрупкая, стройная блондинка. Модные критики признавали их одной из самых стильных пар отечественного кинематографа. Несколько лет Дюжевы блистали на всех красных дорожках, а потом Татьяна неожиданно пропала.

"Некоторые девушки специально выходят замуж за артистов только для того, чтобы пройтись на красной дорожке на Московском кинофестивале или получить какую-то популярность. Мудрые же женщины стараются избегать этой популярности. Не всегда супруги или вторые половины наших звёзд готовы вот с этим справиться. На самом деле, это очень такая ноша-то... Бери ношу по себе. Это тяжело. Это очень тяжело, популярным быть", - объясняет продюсер Михаил Кусков.

Татьяна Дюжева официально взяла фамилию мужа, но свои научные труды подписывает девичьей - Зайцева. Женщина с двумя высшими образованиями работает на скромной должности школьного психолога в учебном заведении, где учится их младший сын. О своей жене актёр Дюжев всегда говорит с нежностью и заботой.

Слухи о том, что в семье Дюжевых не всё ладно, появились в 2022 году, с тех пор как Дмитрий ушёл в спорт и начал регулярно выкладывать видео своих занятий в соцсети.

"Я его всё время видел одного. Я знаю, что в какой-то момент там вроде бы была какая-то фитнес-инструкторша... или ещё как можно назвать эту профессию, извините, если вдруг кого-то обидел из физкультурников, но тем не менее я вообще был в полной уверенности, что они давно развелись", - говорит Артур Цветков.

И вот назло всем слухам семья Дюжевых вновь блистает на красной дорожке. В чёрном парном луке Татьяна и Дмитрий, как всегда, безупречны. Они улыбаются и шутят.

"Супругу было важно, чтобы я сегодня была здесь, поэтому я сегодня здесь с большим удовольствием. Дмитрий зовёт меня каждый раз, когда куда-либо идёт", - говорит Татьяна.

В следующем году Дюжевы отпразднуют бирюзовую свадьбу - 18-летие совместной жизни. Муж и жена говорят, что сосредоточены на своих карьерах. Татьяна - работой с подростками, а Дмитрий занят в театре и кино. В жизни актёра фитнес, видимо, занимает уже не такое важное место.

- Ну, естественно, я стараюсь сглаживать углы, насколько это возможно.

- Это как?

- Танечка, это уже какая-то жёлтая пресса началась.

- Извините.

По крайней мере в социальных сетях Дюжева больше нет фотографий и видео с его тренировок. Жена как профессиональный психолог об этом не напоминает.

По материалам программы "Хватит слухов"