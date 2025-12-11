Потери украинской армии в ходе конфликта перевалили за миллион человек.

Такие цифры привел министр иностранных дел России Сергей Лавров ссылаясь на данные многочисленных независимых оценок. Число жертв продолжает расти. Власть на Украине из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу.

"Киевский режим превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сообщил министр в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины (цитата по РИА Новости).

Ранее Лавров заявил, что затягивание конфликта стало для президента Украины Владимира Зеленского вопросом политического и физического выживания.