При взрыве в Пермском политехе погибли мужчина и 8-летняя девочка

Два человека, в том числе ребёнок, погибли в результате ЧП в Пермском крае. Рано утром прогремел взрыв в лаборатории Национального Политехнического университета.

Во время испытаний произошла разгерметизация научного оборудования - гидродинамической установки. Как отмечают специалисты, был нарушен технологический процесс. Фрагменты пробили защитные конструкции, ударная волна выбила двери и окна.

Погибшие - мужчина и 8-летняя девочка - по данным СМИ, это директор завода- разработчика установки и его дочь. Ещё четыре человека ранены, их госпитализировали.

На месте ЧП работают экстренные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура начала проверку.