Сегодня в Москве презентовали книгу-альбом "Москва православная". Двухтомник посвящен 15-летию масштабной программы строительства храмов в столице.

В торжественной церемонии принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин - он является бессменным куратором программы.

Авторы книги рассказывают историю столичных приходов, хронологию возведения новых храмовых комплексов. На страницах издания представлены уникальные фотоматериалы, которые отражают весь путь программы за 15 лет - от первых строительных площадок до освященных храмов, ставших центрами притяжения для горожан.

Отметим, за годы работы программы в Москве открылись более 150 новых церквей, идет строительство ещё свыше 40 храмов. В стадии проектирования находятся 17 объектов.