ВС России продолжают разгром украинских вооруженных формирований в зоне СВО. Благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север" завершено освобождение населенного пункта Лиман в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Запад" продолжили уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. В то же время, части группировки "Центр" уничтожали окруженные формирования ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова. Завершается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республики.

Российская авиация, ракетные войска, артиллерия, а также беспилотники нанесли поражение объектам энергетики и топливного комплекса ВСУ. Также поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила десять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 396 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили в море безэкипажный катер ВСУ.