В Москве запустили движение по Краснопресненскому путепроводу

Сегодня запущено движение по Краснопресненскому путепроводу в Москве. Там завершился заключительный этап капитального ремонта. Дорога соединяет Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года, а также проходит над путями МЦД-2.

Автомобилисты едут по новому асфальту, а пешеходы могут проходить по обновлённым тротуарам. Одним из сложных стало обновление железобетонных балок пролётного строения. Из-за коррозии и износа их пришлось менять полностью. Новые конструкции с десятикратным запасом прочности. Также во время ремонта специалистам пришлось учитывать движение поездов.

"Работы приходилось проводить только в строго отведенные технологически окна, время которых составляло 1-2 часа. Когда возникали неблагоприятные условия, приходилось бороться с погодой, принимать меры, определённые всеми нормами и правилами. По требованию современных норм, следующий капитальный ремонт должен быть через 50 лет. Мы даем 100-процентную гарантию, что он простоит больше", - сообщил Андрей Лыбик.