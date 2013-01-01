Россиянин Егор Демин смог попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию

Герои, которых воспитывают столичные спортшколы. Егор Дёмин стал первым россиянином с 13 года, который смог попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию. Об этом он мечтал с 10-летнего возраста. Занимался в московской школе олимпийского резерва "Тринта", где смогли раскрыть его разносторонний талант и яркий потенциал, который оценили даже за рубежом.

Исторический момент! Имя российского баскетболиста впервые с 2013 года звучит на драфте НБА. Это ежегодная процедура, на которой команды сильнейшей в мире лиги выбирают новых молодых игроков. 19-летний Егор Дёмин получил самый высокий среди россиян стартовый номер "8"

"Моей целью является каждый день становиться хотя бы на один процент, на один шажок лучше, чем я был вчера и продолжать любить баскетбол и быть открытым к изучению новых вещей в жизни, не только в баскетболе, но и вне площадки", - отметил Егор Дёмин.

К своей мечте он шёл с самого раннего возраста - в спортшколу попал еще на руках у мамы, встречая и провожая с тренировок брата. А позднее - его сразу приняли в команду ребят на год старше.

"Начинал тренироваться со всеми командами, которые там были. У него тренировка, грубо говоря, в 6, он тренировался с 3 до 6, еще две тренировки с другими командами. Такая одержимость была с детства", - рассказал Владимир Дёмин, папа Егора, директор спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу "Динамо".

Егор - из баскетбольной семьи. Мама и папа - тоже выпускники московской спортшколы "Тринта", отец - бывший профессиональный игрок. Однако Егор свой выбор сделал сам. И уже в 10-летнем возрасте поставил цель - НБА. Удивлял феноменальной работоспособностью. Из зала его по вечерам выгоняли охранники - а он всё равно оставался, хотя возвращаться потом приходилось через забор. А дома засыпал в обнимку с мячом.

В Московской школе олимпийского резерва "Тринта" смогли раскрыть разносторонний талант и яркий потенциал Егора.

"В юном возрасте принимал взрослые решения, которые бы подходили игрокам высокого уровня, то есть это были неожиданные, очень красивые, хитрые решения, он мог удивить любым своим действием", - отметил Евгений Горбунов, первый тренер Егора Дёмина, тренер по баскетболу высшей категории.

В 14 лет он уже был четырёхкратным чемпионом России. Затем уехал в Испанию - три года выступал в составе мадридского "Реала". После играл в студенческой лиге в США. И всегда в каждой команде был лидером. Сейчас, уже в НБА, он продолжает ставить личные рекорды и уверенно вести команду к победе.

Пример Егора вдохновил многих, особенно воспитанников его родной спортшколы "Тринта". "Я в него верю очень, хороший дебют у него получился, верю в него, очень сильно! Я на него стараюсь равняться, потому что тоже русский и попал на такой уровень", - говорит Дмитрий Голубев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Тринта" им. Ю.Я. Равинского.

Достижения Егора оценил легендарный хоккеист Александр Овечкин и даже пригласил его на матч НХЛ. Кстати, оба российских спортсмена играют под "восьмым" номером.

Теперь Егор ставит новые цели. Мечтает выступать за сборную России на международных турнирах и представлять свою страну на Олимпийских играх.