Выставка Марка Шагала открылась в Пушкинском музее

Парадную Розовую лестницу в Пушкинском музее - не узнать. Над ней парят музыкальные инструменты. И встречают фантастические герои. С полотен Шагала. А ведь он - человек воздуха! И вся его Вселенная - то ли сказка, то ли сон, то ли загадочный шифр. Который каждый читает по-своему.

"Он погружался во внутренний мир, он любил одиночество, он любил размышления - я погружаюсь в свои мысли и взлетаю над миром, вот откуда эти полеты, это моцартовская легкость полётов, которые он изображает в своих картинах", - рассказала Ольга Мусакова, ведущий научный сотрудник отдела живописи 20-21 веков Русского музея, сокуратор выставки.

Марк Шагал - человек мира. Имя его связано не только с Францией. Но и с белорусским Витебском, и с Петербургом, где учился, и с Москвой, в которой работал. Два десятилетия - с самого начала двадцатого века - в творчестве Шагала как раз и считают "Русским периодом". Тогда случилась любовь с прекрасной Беллой Розенфельд, и родились взлетевшие над всем миром влюблённые. Картины "Прогулка" и "Над Городом", ставшие его визитной карточкой. А вот в Белом зале - реконструкция Еврейского камерного театра. В 1920-м году к его открытию в Москве Шагал создал несколько панно.

"Он очень серьезно отнесся к этой работе и писал, запершись в помещении, на 40 дней. Ему приносили еду, прямо как монах анахорет. Он совместил вот в этом своеобразном живописном монтаже сюжеты и образы своих прежних картин, какие-то персонажи конкретные, в том числе и на одном из панно изображен он сам", - пояснила Ольга Мусакова.

Среди остальных актёров и музыкантов хорошо узнаваем режиссёр Соломон Михоэлс. Шагал дорожил этими работами и даже написал тогда в дирекцию просьбу - пустить в театр смотреть его произведения всех желающих и совершенно бесплатно. В конце тридцатых годов панно сняли со стен театра. Но не уничтожили - передали в Третьяковку.

"Не все из этого ансамбля дошло до нас, погибла роспись потолка, нет занавеса, но в целом это уникальная сохранность, прекрасная работа реставраторов. И это, конечно, апофеоз творчества Шагала на его родной земле", - отметил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе.

И, конечно же, Витебск. Сказка, а не город! Шагал всегда писал его с необыкновенной теплотой и любовью. А вот это еще одна реконструкция - комната семьи Шагала - интерьер с подлинными предметами мебели из дома в Витебске. Эти экспонаты еще никогда не приезжали в Москву. Всего же на выставке - 90 работ мастера.

"На этой выставке практически весь Шагал, который существует на территории Российской Федерации, здесь картины из Армении, здесь государственные музеи и частные коллекции", - сообщил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе.

Есть работы, которые десятилетия не покидали стены Пушкинского музея и еще никогда не выставлялись. Это и цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне. И иллюстрации к книгам. Вот, например, к "Мертвым душам" Гоголя. Впрочем, не только Русский период. И во Франции, в эмиграции, скучая по родине, он никогда не переставал её писать. И как бы ни было тяжело, для Марка Шагала оставалось важным "расцветить жизнь красками любви и надежды".