Сегодня в Москве открыли памятник Юрию Любимову - народному артисту. Реформатору сцены. Знаменитому режиссёру легендарного Театра на Таганке.

В полный рост, с неизменным шарфом на шее. Погруженный в себя. Таким увидел Любимова скульптор Владимир Иванов. Композиция стоит у новой сцены. Где Юрий Петрович не работал. Но это не играет роли. Мэтр, который менял театры и страны, словно вернулся домой. Где его так ждали! Именно об этом говорили те, кто собрался сегодня во дворе легендарной Таганки.

"Юрий Петрович Любимов обладал такой мощью, таким мощным импульсом, что действительно район Москвы, и это здание, и этот театр, стали точкой на культурной карте мира", - отметила Ирина Апексимова, директор театра на Таганке.