Столичный Дворец пионеров превратился в площадку проекта "Зима в Москве"

Сезон чудес на Воробьёвых горах! Столичный Дворец пионеров превратился в одну из главных площадок проекта "Зима в Москве". Это не просто место отдыха для всей семьи, а огромная территория знаний.

В волшебном лесу можно встретить даже редких животных, обитающих в разных уголках нашей страны. И благодаря современным технологиям увидеть все оттенки северного сеяния, не покидая региона.

В творческой лаборатории здесь помогут создать новогодние подарки и украшения. А проходя по аллее фонарей, важно загадать желание. Утолить разгулявшийся аппетит просто - тут же, в кафе, которые создали на базе московских колледжей. Ну а потом с удовольствием провести время: покататься на катке и не только.