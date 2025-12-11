Песков назвал произволом задержание российского археолога в Польше

В Кремле прокомментировали задержание в Польше российского археолога и представителя Эрмитажа Александра Бутягина.

Произошедшее – это правовой произвол, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российские дипломаты будут работать над защитой интересов задержанного ученого.

Ранее сотрудники агентства внутренней безопасности Польши задержали работника Эрмитажа, преподавателя СПбГУ, археолога Александра Бутягина по требованию Украины. Польские СМИ пишут, что он якобы проводил незаконные раскопки в Крыму.

Позднее МИД России подтвердил задержание Бутягина в Польше, выразив надежду, что местные власти осознают абсурдность выдвинутых против ученого обвинений.

"Подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Над петербуржцем прошел суд, его арестовали на 40 дней. адвокат уже обжаловал меру пресечения, но пока суд не рассмотрел жалобу.