Россия передала Украине в 50 раз больше тел военных

Россия передала Украине в 50 раз больше останков павших бойцов. Отправлено 11 тысяч тел, получено только 201, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров, выступая на посольском круглом столе, заявил, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек. Министр также подчеркнул, что главная цель переговоров России и США - долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной состоялся 20 ноября. Тогда стороны обменялись телами солдат в соотношении 1:33. Россия получила тела 30 солдат. Взамен Киеву было передано 1000 тел бойцов ВСУ, передает РИА Новости.