Россия проводит внешнюю и внутреннюю политику в строгом соответствии с основным законом. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. В преддверии Дня Конституции президент встретился в Кремле с председателем высшей судебной инстанции Валерием Зорькиным.
Лидер страны подчеркнул особую миссию организации. Она гарантирует защиту прав и интересов граждан, а также государственного строя. Сотрудники успешно выполняют все поставленные задачи. Важно, что Москва действует не только в соответствии с собственной Конституцией, но и соблюдает международное право - в отличие от политизированных западных судов.
Валерий Зорькин: Конституция наша в этом смысле жива, потому что она действует реально. И в связи с этим она прямо подчеркивает, что если... Россия, она всегда уважает международное право, и это даже подчёркнуто в Конституции, в основах конституционного строя. Многие у нас в стране говорили так: "Ой, вышли из Европейского суда, это большой ущерб будет". И так далее. На мой взгляд, нет ничего подобного. Мне кажется, защита прав и свобод человека находится на том же уровне.
Путин: Приоритет Конституции Российской Федерации, основного закона нашей страны, является безусловным, и мы из этого будем исходить и внутри страны, проводя внутреннюю политику, и на внешнем контуре. Это абсолютно безусловные вещи.