Россия проводит внешнюю и внутреннюю политику в строгом соответствии с основным законом. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. В преддверии Дня Конституции президент встретился в Кремле с председателем высшей судебной инстанции Валерием Зорькиным.

Лидер страны подчеркнул особую миссию организации. Она гарантирует защиту прав и интересов граждан, а также государственного строя. Сотрудники успешно выполняют все поставленные задачи. Важно, что Москва действует не только в соответствии с собственной Конституцией, но и соблюдает международное право - в отличие от политизированных западных судов.