Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Пермском политехе

Взрыв прогремел в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Погибли два человека, в том числе ребенок, сообщил РЕН ТВ в Telegram.

Гидродинамический стенд взорвался в здании аэрокосмического факультета ПНИПУ на улице Академика Королева. Три человека пострадали, еще четверо числятся пропавшими без вести. На месте работают экстренные службы. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии средней степени тяжести, один из них отказался от госпитализации.

Погибли мужчина и ребенок - директор завода-разработчика установки и его дочь. По одной из версий, мужчина привел ребенка в лабораторию, чтобы показать испытания. Причина происшествия пока неизвестна.