Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Меркурий сегодня перебрался в ваш родственный знак Стрельца, и скоро вы почувствуете это всем сердцем. Не сидите на месте, пробуйте новое, дерзайте, идите вперед!

Тельцы

Налоги, банковские проценты, страховки - звучит скучно? Не в этот раз! Плюс в воздухе витает что-то интригующее - флирт, тайные романы... Кто знает, что несет декабрь.

Близнецы

Меркурий зажигает в огненном Стрельце! Знакомства сыплются как снег, внимание зашкаливает, все ваши партнерства процветают. Эта зима явно не про одиночество.

Раки

Если последнее время было трудным для здоровья, выдохните с облегчением! Меркурий в Стрельце приносит оптимизм в рутинные дела и помогает восстановить силы.

Львы

Меркурий дарит вам три недели вдохновения и самовыражения. Творцы, готовьтесь к успеху. Остальные - просто наслаждайтесь жизнью и развлечениями!

Девы

Семья, уют, обустройство быта будут приносить особую радость. Вам будет легко искать мастеров, помощников и нужные товары, чтобы дом начал сиять.

Весы

Приготовьтесь к марафону общения: переговоры, поездки, знакомства - Меркурий активизирует коммуникации. Ваши навыки общения выйдут на новый уровень.

Скорпионы

Деньги, деньги, деньги! Меркурий в Стрельце обещает вам три недели финансовой удачи. Если начнете действовать сейчас, к Новому году счет в банке приятно удивит.

Стрельцы

Меркурий входит в ваш знак и делает вас еще более обаятельными, быстрыми и находчивыми. Личный бренд, здоровье, внешность, саморазвитие - фокус на вас!

Козероги

Меркурий приглашает вас в тихую гавань размышлений. Работа за кулисами, уединенные проекты, внутренняя жизнь - чем меньше шума вокруг, тем лучше все сложится.

Водолеи

Меркурий в Стрельце дарит вам три недели активного общения, новых знакомств и роста подписчиков в соцсетях. Почаще выходите в люди, расширяйте свое комьюнити.

Рыбы

Хватит мечтать, пора действовать. Возможности есть, нужно собраться с силами, не упустить момент. Включайте деловой режим - звезды уже открыли вам дорогу наверх!