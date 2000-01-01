Путин объявил о новой семейной выплате

Зарплаты бюджетников, пенсии, борьба с бедностью и другие важнейшие вопросы. Главные задачи, которые стоят перед экономическим блоком правительства, сегодня обсудили на совещании в Кремле. Его провел Владимир Путин.

Президент отметил, что увеличение доходов россиян - приоритет для властей, что отражает социальную направленность их работы. В частности, государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции.

"Пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причём тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда. Сейчас фонд имеет надёжную доходную базу благодаря растущим номинальным, а главное, реальным заработным платам в экономике. И конечно, в любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объёме", - отметил Путин.

Особое внимание - российским семьям с двумя и более детьми. Как подчеркнул президент, со следующего года будет введена новая мера поддержки - так называемая семейная выплата. Она станет дополнением к уже действующим механизмам, и не повлияет на получение других льгот и выплат.

"Право на неё получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчётная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября. Напомню, что эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей", - заявил Путин.

По словам президента, одно из базовых условий для повышения уровня жизни семей - формирование экономики высоких зарплат, в том числе в бюджетной сфере. Это имеет особое значение для демографического развития и благополучия людей. Отдельно глава государства отметил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. И позитивная динамика сохраняется. К 2036 году этот показатель составит менее 5 процентов.