Пашинян не смог приземлиться в Москве

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог ночью приземлиться в Москве. Воздушное пространство над столицей было временно закрыто из-за угрозы атаки беспилотников. Лайнер отправили в Санкт-Петербург, сообщила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

Как написала Багдасарян в соцсети, правительственный самолет Никола Пашиняна направился в Санкт-Петербург, где благополучно приземлился в аэропорту "Пулково". Утром премьер-министр Армении продолжил свою поездку и отправился в Москву.

По данным пресс-секретаря, в российской столице Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Кроме того, запланировано участие армянского премьера в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, передает РИА Новости.