Генсек НАТО призвал европейцев к готовности сражаться с русскими

Странам Европы надо увеличить оборонные расходы. Это необходимо, чтобы быть готовыми сражаться с русскими, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Рютте заявил: США ожидали, что страны Европы будут тратить больше - как минимум столько же, сколько тратят они. И ожидания эти объяснялись не тем, что все должны тратить одинаково, а необходимостью достижения целевых оборонных возможностей. Альянс должен быть уверен, что сможет сражаться с русскими, если они нападут, сказал генсек НАТО.

План НАТО на случай войны с Россией включает переброску 800 тысяч военных на предполагаемую линию фронта на востоке. При этом по территории разработавшей план Германии она проходить не будет. В Москве, в свою очередь, неоднократно объясняли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла, передает РИА Новости.