Европа представила американской стороне свои предложения относительно территориальных уступок Украины в рамках плана по урегулированию конфликта с Россией. Об этом рассказал в четверг, 11 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Это сообщение последовало за телефонным разговором президента США Дональда Трампа с лидерами "евротройки": главой британского кабмина Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Мерц отметил, что разговор "был очень подробный", участники беседы обсуждали дальнейшие шаги в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что касается территорий, "есть предложение, о котором Трамп не знал, когда шел разговор, потому что оно еще не было отправлено американцам". Вашингтону указанную инициативу направили позднее. Ее содержание Мерц не раскрыл, отметив лишь, что "европейцы со своими собственными интересами также должны быть услышаны" (цитаты по ТАСС).

За день до этого британские СМИ писали, что киевский режим допускает согласие на территориальные уступки в рамках попыток мирного урегулирования конфликта с Россией. Однако это возможно лишь в том случае, если Россия будет готова "пойти на взаимные уступки". О каких уступках идет речь — не уточнялось.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о попытках выстроить диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине, подчеркивал, что достижение консенсуса — непростая задача. Он также рассказал, что наше государство пыталось избежать начала боевых действий, однако киевский режим "предпочитает воевать", в итоге "ну вот, довоевались".