Американские власти задумались над созданием альтернативы "Большой семерке" (G7), в которой участвовали бы Россия, Китай и Индия. Об этом в четверг, 11 декабря, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, Соединенные Штаты могли бы сформировать новую группу стран под названием Core 5 ("Ключевая пятерка"). Ее членами, по замыслу Вашингтона, могут стать США, Россия, Китай, Индия и Япония. Соответственно, европейские члены G7 и Канада остаются за бортом.

Издание отмечает, что подобные замыслы высказывались еще в первый президентский срок Дональда Трампа, поскольку американские власти признавали, что действующие форматы и Совбез ООН не учитывают появления новых могущественных игроков на международной арене.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что "еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить" на саммиты G8. Политик отметил, что доля стран "Большой семерки" в мировой экономике год от года "сокращается, как шагреневая кожа". Это вызывает закономерный вопрос, почему, собственно, эта семерка — "Большая".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа касательно возможности возрождения G8, пояснил, что "формат "двадцатки" (G20) для нас является более привлекательным".