Волочкова сделала заявление о разводе дочери: "Я не верила в их союз!"

Единственная дочь Анастасии Волочковой Ариадна в апреле обвенчалась со своим возлюбленным Никитой Григоряном. После таинства молодожены устроили банкет в Санкт-Петербурге.

Праздник был омрачен свежим интервью балерины. Экс-прима Большого театра в откровенном разговоре в пух и прах разнесла жениха дочери. Анастасию возмутило, что мужчина не хотел звать журналистов на свадьбу.

Артистка так разошлась, что объявила, мол, она не верит в счастье дочери. Ариадна и Никита, говорила балерина, через полгода разведутся. Волочкова даже призналась, что отговаривала дочь от венчания.

А на днях появились слухи, что Анастасия была права, когда давала отношениям дочери всего шесть месяцев. Анонимные Telegram-каналы сообщают, что Ариадна и ее муж разбежались. "Сама Ариадна уверена, что это "мама накаркала"", — заявляют инсайдеры.

Дошли эти слухи и до Волочковой. Анастасия тут же сделала заявление, чтобы прояснить ситуацию. По словам балерины, прочитав о разводе в Сети, она связалась с дочерью.

"Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни. Не знаю, откуда это все пошло. Кому-то неймется! Но я понимаю, почему. Потому что нужно зацепить опять имя Анастасии Волочковой!" — высказалась экс-прима Большого театра.

Волочкова уверяет, что эти слухи — очередная попытка недоброжелателей уколоть ее. Мол, кто-то пытается выставить ее плохой матерью.

"Самое „потрясающее“, что меня винят в расставании Ариадны и Никиты, потому что я не верила в их союз! Вы знаете, а мне все равно было, за кого Ариадна выходит замуж. Главное, чтобы она была счастлива, я уважаю ее выбор", — отметила Анастасия в беседе со "СтарХитом".

При этом балерине до сих пор обидно, что ее не пригласили ни на венчание, ни на оформление брака в загсе. Но, Волочкова уверяет, что союз дочери она благословила.