МЧС призвало москвичей к осторожности

Холодный фронт волнами проходит над Московским регионом. По прогнозам синоптиков, с четверга, 11 декабря, до конца суток пятницы, 12 декабря, в столице ожидается дождь, переходящий в снег, налипание мокрого снега.

В Главном управлении МЧС по Москве призвали жителей Москвы к осторожности: в отдельных районах возможна метель, на дорогах сильная гололедица, ветер усилится порывами до 15 метров в секунду. Граждан призвали быть внимательными за рулем, посоветовали не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Метеорологи предупреждали ранее, что в столице в выходные, 13 и 14 декабря, усилится похолодание. В субботу столбики термометров покажут минус 5-7 градусов, а в воскресенье, 14 декабря опустятся до минус десяти.