Роспотребнадзор ответил на слух о сверхагрессивной мутации гриппа

В Российской Федерации наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Превышение эпидпорогов зарегистрировано в 17 регионах, в большинстве случаев оно оценивается как умеренное. Такие данные приводит в четверг, 11 декабря, Роспотребнадзор.

Ведомство продолжает мониторинг эпидситуации по гриппу. Значительного увеличения госпитализаций больных в связи с тяжелым течением гриппа ни в одном субъекте не отмечается. Во всех регионах предпринимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации.

Как подчеркивает Роспотребнадзор на своем официальном сайте, критических мутаций в ходе исследований не обнаружено. Вопреки публикациям в интернете нет никаких официальных данных, подтверждающих циркуляцию "нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта, невосприимчивого к вакцинации".

Эксперты напоминают, что вакцинация остается самой эффективной мерой профилактики: привитые люди в наибольшей степени защищены от заболевания гриппом и его возможных тяжелых последствий.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко также отмечал, что в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, но новых его мутаций нет. Нет сведений о появлении подобных новых сверхагрессивных штаммов и в Европе или Америке.

Между тем депутат Государственной думы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный предложил "лучше дома отсидеться", если "позволяет это сделать ваше рабочее место и ваш работодатель". Он уточнил, что эта рекомендация уместна для регионов, в которых уже наблюдается эпидемический подъем заболеваемости гриппом.