Путин провел совещание по экономическим вопросам. Главные заявления президента

Рост доходов россиян - вот приоритет властей на сегодня. С этого Владимир Путин начал совещание по экономическим вопросам. И на федеральном, и на региональном уровнях рост заработных плат и пенсий имеет значение не только для благополучия отдельных семей, отметил президент, но и для демографии. А также - для эффективного развития всех отраслей страны - от медицины до культуры. В 2026-м вводится новая мера поддержки семей с двумя и более детьми.

Путин: "Так называемая семейная выплата. Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября".

Данная выплата не отменяет уже существующих льгот, добавил президент.

Отдельная тема совещания - пенсии. Как по старости, так и социальные. Благодаря растущим реальным доходам россиян, бюджет Соцфонда имеет надежную базу. И это позволяет не просто стабильно выплачивать гражданам пенсии, но и повышать их.

Путин: "Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6 процента, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера".

Борьба с так называемым теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов позитивно сказывается на экономике страны, позволяя принимать решения по увеличению зарплат бюджетников.

Путин: "Увеличение зарплаты и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос, развитие собственных производств и сферы услуг, позитивно отражается на экономической динамике в целом. Такой рост, структурные изменения занятости, формирование экономики высоких зарплат являются базовыми условиями для сокращения бедности и неравенства в обществе, для повышения благополучия российских семей".

Доходы наименее обеспеченных слоев населения тоже растут в последние годы. Уровень бедности в России уже сейчас - рекордно низкий, а к 2036 году должен стать ниже 5%, заявил Владимир Путин. Для сравнения, в 2000-м доход ниже прожиточного минимума был почти у трети россиян.