Взрыв в университете Перми: все подробности случившегося

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете был обычный учебный день. Студенты слушали лекции, в лабораториях шли эксперименты. Инцидент случился в здании, которое принадлежит университету, но помещения здесь арендовали коммерческие организации - испытывали разработанное оборудование.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы и правоохранители.

"В одной из лабораторий сотрудниками юридического лица производились испытательные работы механического оборудования. При производстве испытательных работ произошло разрушение одной из частей механического оборудования. Ее осколками были травмированы пять человек, двое из которых скончались. Среди погибших имеется малолетняя", - сообщили в СК.

Двое пострадавших сейчас находятся в медицинских учреждениях в стабильном состоянии средней тяжести. Еще один человек от госпитализации отказался. Официальных комментариев от университета пока не последовало, но на странице в соцсети появилось сообщение: "По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ при испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Фрагменты колеса пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека – мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности".

Ректор Пермского политехнического университета Антон Петроченков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следственные действия на месте происшествия продолжаются.