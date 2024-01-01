Катя Гордон предупредила Ларису Долину о страшных последствиях: сделайте это, пока еще не поздно

Лариса Долина оказалась в центре скандала после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница роскошной недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Народ счел несправедливым такое решение. Долину призвали вернуть деньги покупательнице. Но артистка молчала. Лишь когда в Сети начались разговоры об отмене певицы, она согласилась объяснить произошедшее.

Лариса Александровна дала интервью Дмитрию Борисову и попыталась обелить себя. Зрители обратили внимание, что певица давила на жалость, говорила о том, что преступники угрожали не только ей, но и ее семье. Мол, она была в шоковом состоянии и сейчас понемногу приходит в себя.

И только в самом конце Долина вспомнила о Полине Лурье. Под занавес шоу она пообещала вернуть пострадавшей все 112 миллионов рублей. Правда, при этом уточнила, что сейчас у нее таких денег нет.

Предложенные певицей условия не устроили Лурье. Покупательница по-прежнему требует освободить жилье. Она считает, что честно купила квартиру, оплатила налог на имущество в 2024 году и надеется заехать в законно приобретенную недвижимость.

Адвокат Катя Гордон встала на сторону Лурье. По ее мнению, интервью нужно было Долиной, чтобы исправить имидж. Если бы артистка искренне желала поступить справедливо, она бы пошла не к Дмитрию Борисову, а к Полине Лурье и лично бы предложила вернуть деньги.

"Вот я как юрист хочу спросить. Борисов — не судья, там не суд присяжных, там нет юристов, там даже Лурье нет. Озвучьте это в Верховном суде, пока еще не поздно. А остальное — это спектакль для быдла. Но мы не быдло. Это реальный урон правовой системе", — заявила Гордон.

Адвокат отметила, что история Долиной привела к "правовому коллапсу", который повлек огромное количество "беспредела для простых людей". "Поэтому, друзья мои, не нужно отмывать Ларису у Малахова и Борисова. Сделайте это в суде", — заключила Гордон.