Зеленского предупредили о затишье перед бурей

Политический кризис на Украине, запущенный коррупционным скандалом, продолжается. Нынешнее относительное спокойствие может оказаться лишь затишьем перед бурей, пишет издание "Страна.ua".

Авторы подчеркивают серьезность ситуации, в которой оказался украинский лидер Владимир Зеленский. Отмечается, что внешне, тем не менее, создается впечатление затухающего кризиса, учитывая отсутствие новых заявлений по расследованию коррупционного скандала.

Американский президент ранее призвал Зеленского реалистично оценивать текущую ситуацию в конфликте. Кроме того, Дональд Трамп отметил массовый характер коррупции на Украине. Кроме того, подчеркнул глава Белого дома, отсутствие выборов в стране заставляет задуматься о ее демократичности.