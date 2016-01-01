Выяснилось, как изменится пенсия работающих пенсионеров в 2026 году

Пенсионные выплаты работающим пенсионерам в 2026 году вырастут с учетом планов российских властей проиндексировать страховые пенсии на 7,6% и ежегодного августовского перерасчета пенсии по стажу.

Как напоминает РБК, индексация фиксированной части пенсии работающих пенсионеров не производилась с 2016 года, но с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат на 7,6% — с 8907,7 до 9584,69 рубля.

Индексация страховой части пенсии работающих пенсионеров пройдет 1 августа 2026 года. Выплату увеличат за счет накопленных пенсионных баллов от отчислений работодателя за предыдущий год, но прибавка не может превысить три пенсионных коэффициента. С учетом их стоимости, которую также повысят на 7,6%, максимальная прибавка в 2026 году составит 470,28 рубля.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что "достойная пенсия — это мерило зрелости государства". Она вместе с рядом коллег выступила за повышение минимальной страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей.