Правительство Болгарии ушло в отставку

На фоне массовых протестов кабинет министров Болгарии ушел в отставку, передает "Интерфакс".

По словам главы правительства Росена Желязкова, необходимо "поддерживать и поощрять такую энергию граждан".

Изначально на вечер четверга было запланировано голосование по вотуму недоверия правительству.

Жители страны несколько недель протестовали против принятия бюджета на следующий год. В проекте документа, впервые рассчитанном в евро, заложено сокращение социальных расходов, повышение налогов, а также рост госдолга.