Британские власти тайком отправляли своих десантников на Украину — это выяснилось после несчастного случая с одним из таких бойцов на украинском полигоне.

Как отмечает Press Association, 9 декабря Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило смерть на Украине младшего капрала Джорджа Хули. Он, согласно официальному заявлению, находился на испытаниях вооружения вдали от зоны боевых действий.

The Guardian утверждает, что всего на Украине находится более сотни военных из Соединенного Королевства, однако британские власти замалчивают этот факт из опасений, что Россия использует его в "пропагандистских целях".

Ранее британские власти определились, какие подразделения армии королевства будут направлены на Украину, если попытки сторон конфликта вернуться к мирным переговорам увенчаются успехом. Разработка плана отправки военных Великобритании на Украину ускорилась.

При этом источники в Европе подчеркивали, что Великобритании и Франции будет непросто реализовать на практике свой план по отправке войск на Украину из-за политической слабости лидеров этих государств и экономических проблем.