Кудрявцева воссоединилась с мужем после публичного скандала: "У каждой свой косяк"

Лера Кудрявцева летом призналась, что годами спасает мужа от алкоголизма. Якобы Игорь Макаров пьет запоями и даже лечение ему не помогает.

"Только очередной рехаб давал мне возможность "продышаться". Но невозможно ничего сделать, просто невозможно. Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне надо же улыбаться и делать вид, что всё хорошо. Не всё хорошо. Уже давно. И этому нет конца", — плакала телеведущая.

Спортсмена такие откровения жены взбесили, он в очень грубой форме попросил ее замолчать. Семейные разборки Лера и Игорь транслировали в Сети. Поговаривали, что пара на грани развода. Но позже Макаров исчез из соцсетей, якобы он отправился на очередное лечение. Видимо, на этот раз Кудрявцевой удалось сохранить семью.

В своем блоге Макаров опубликовал фото, снятое в гримерке Кудрявцевой. Кадр сделан после концерта дуэта Леры и Кати Гордон "ЗаVисть". На снимке хоккеист обнимается с певицами, Кудрявцева приживается к мужу и широко улыбается.

Отметим, что тот день телеведущая была в прекрасном настроении и охотно общалась с журналистами. "Я не пью, но жру пельмени по ночам. У нас у каждой свой косяк", — призналась Лера "Комсомольской правде".