ЦБ предложил ограничить обычных россиян в праве покупать криптовалюту

Идея расширения круга лиц, которым российское законодательство разрешил операции с криптовалютой, требует предельной аккуратности. Такое мнение высказал в четверг, 11 декабря, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Как подчеркнул эксперт, российским властям "хочется максимально оградить российского розничного инвестора от операций с таким рискованным активом". Однако в сложившихся обстоятельствах в ряде случаев провести какие-то международные платежи можно только с использованием криптовалюты.

Дискуссия на этот счет идет, если же будет принято решение при определенных условиях допустить до этого обычных граждан, "надо быть максимально аккуратными". В частности, для таких инвесторов может быть установлен доступ только к наиболее ликвидным инструментам, цитирует Чистюхина РИА Новости.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, говоря о легализации майнинга крипты, подчеркивал, что "все склонны к пониманию того, что это тенденция времени и, рано или поздно, в том или ином формате, это будет осуществляться".

Однако дополнительную проблему составляет то, что энергоемкость майнинга криптовалют очень высока — требуются значительные вычислительные мощности при выполнении соответствующих операций. Также энергия необходима для охлаждения системы. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что для этого можно было бы использовать природный газ, избыток которого в России наблюдается после резкого сокращения европейского экспорта из-за санкций.