Собянин открыл мультимедийный каток в "Лужниках"

В столичных "Лужниках" открыли единственный в России мультимедийный каток. Ледовую площадку - одну из крупнейших в городе - украсили иммерсивными инсталляциями и художественной подсветкой.

В сердца катка - "Куб энергии". Он переливается разными цветами - от фиолетового до ярко‑желтого. Исходящие от куба лучи бликуют на льду, погружая все вокруг в атмосферу волшебного праздника. А рядом - "Таинственный лес". Он буквально оживает на глазах посетителей.

Кроме того, каждый вечер на фасаде Большой спортивной арены "Лужников" гостей ждет красочное 3D-шоу. Для посетителей - а одновременно каток может принять до 3 тысяч человек - открыты кафе, рестораны и сразу четыре пункта проката. Для детей - мастер-классы и анимация.

На открытие катка приехал мэр Москвы Сергей Собянин.