Собянин открыл мультимедийный каток в "Лужниках"

В столичных "Лужниках" открыли единственный в России мультимедийный каток. Ледовую площадку - одну из крупнейших в городе - украсили иммерсивными инсталляциями и художественной подсветкой.
В сердца катка - "Куб энергии". Он переливается разными цветами - от фиолетового до ярко‑желтого. Исходящие от куба лучи бликуют на льду, погружая все вокруг в атмосферу волшебного праздника. А рядом - "Таинственный лес". Он буквально оживает на глазах посетителей.
Кроме того, каждый вечер на фасаде Большой спортивной арены "Лужников" гостей ждет красочное 3D-шоу. Для посетителей - а одновременно каток может принять до 3 тысяч человек - открыты кафе, рестораны и сразу четыре пункта проката. Для детей - мастер-классы и анимация.
На открытие катка приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы закончили первый этап благоустройства "Лужников". Мы хотим сделать здесь не только первоклассные сооружения, но вообще - большой, первоклассный спортивный парк, в котором будут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и все жители города. Здесь, на месте серой бетонной площади, большой и неуютной, создано большое водное пространство летом, а зимой - очень качественный каток. Вокруг располагаются кафе, рестораны, раздевалки. прокат. Я думаю, что это будет одно из самых любимых мест москвичей для зимнего отдыха. Ну и летом, я думаю, здесь будет немало народу. Поздравляю с еще одним пространством города Москвы", - сказал мэр.