Благотворительный хоккейный матч в поддержку участников СВО состоится в Москве 13 декабря

В Москве 13 декабря пройдет благотворительный хоккейный матч в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"13 декабря на катке городских уличных мероприятий "Московские сезоны" на ул. Сухонская, д. 6, стр 1 пройдет уникальное спортивное событие зимнего сезона – благотворительный хоккейный матч в рамках масштабного городского фестиваля "Путешествие в Рождество". Вход на мероприятие свободный, регистрации не требуется", – сказано в сообщении.

Спортивное мероприятие проводится с целью собрать подарки и письма поддержки для бойцов, проходящих реабилитацию в военных госпиталях Москвы. Игра объединит звезд российского хоккея и популярных блогеров.

На льду встретятся команда "Легенды хоккея России" (чемпионы мира Андрей Зубарев и Алексей Емелин, пятикратные чемпионы России Алексей Терещенко и Илья Горохов, трехкратные чемпионы России Виталий Прошкин и Алевтина Полунина, чемпионы России Никита Комаров, Галина Скиба и другие известные спортсмены) и сборная блогеров (игроки Hockey Brothers, NBSK, авторы каналов и хоккейных обзоров Александр Slap Shot, Евгений Спиряков, IVHockey, Ice.Yuda, а также популярный тиктокер и певец, автор хитов, юмористического и спортивного видеоконтента Тим Сорокин, известный телеведущий, актер, амбассадор брендов, шоумен и режиссер Тимур Соловьев, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, многократный чемпион Европы и мира, один из самых титулованных российских гимнастов современности, автор собственного спортивного блога Никита Нагорный).

Начало сбора гостей – в 14:00, старт матча – в 15:00.