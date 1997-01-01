Американский план по мирному урегулированию конфликта на Украине больше не содержит положение о выводе российских войск с предполагаемой границы демилитаризованной зоны.

Как уточняют источники Financial Times, в Вашингтоне рассчитывают, что пресловутая демилитаризованная зона будет признана международным сообществом российской территорией. Однако армия России не будет входить в эту зону, а останется у ее восточной границы.

Российские власти официально не комментировали эти сообщения.

Ранее источники рассказали, что американские власти выступают за создание демилитаризованной зоны в качестве варианта урегулирования вопроса о границах на Украине. Это напоминает "корейский сценарий". За демилитаризованной зоной разместится широкая область, в которой запретят использование тяжелого вооружения.

При этом еще в октябре предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается отводить с позиций Вооруженные силы Украины для того, чтобы уступить территории — Киев готов к перемирию только по линии фронта. Однако это было до освобождения Красноармейска (Покровска) российской армией.