Мачеха раскрыла правду о разводе Ариадны Волочковой

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна в августе этого года. При этом в конце апреля пара обвенчалась. Для Никиты и Ариадны было важнее получить благословение в церкви, чем штампы в паспорта.

Казалось, что дочь балерины нашла свое счастье. Но внезапно в Сети поползли слухи о разводе Ариадны и Никиты.

Ситуацию прокомментировала жена Игоря Вдовина, папы Ариадны, телеведущая Елена Николаева. Мачеха опровергла публикации анонимных Telegram-каналов. Елена заверила, что у молодой пары все прекрасно.

"Я думаю, что у них все хорошо, откуда вы это взяли?! Я уверена, что у них все хорошо, просто кто-то подогревает интерес к молодым", — сообщила Николаева в беседе со "СтарХитом".

Ариадна после замужества ведет уеденный образ жизни. С прессой девушка больше не желает общаться. Но, как ранее рассказала Волочкова, дочь написала ей после того, как увидела слухи о разводе. По словам Анастасии, дочь сказала ей, что никаких проблем с мужем у нее нет.

"Сейчас только что мне Ариадна прислала голосовое сообщение о том, что у них все в порядке с Никитой, что это просто какие-то сплетни. Не знаю, откуда это все пошло. Кому-то неймется! Но я понимаю, почему. Потому что нужно зацепить опять имя Анастасии Волочковой!" — высказалась экс-прима Большого театра.