Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что Владимир Зеленский жаждет остаться во власти и в этом ни у кого нет никаких сомнений. Слова спикера внешнеполитического ведомства приводят "Известия".

Но также нет ни каких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально", - добавила дипломат.

По словам Захаровой, одержать победу на выборах Зеленский сможет только благодаря использованию апробированного Западом "молдавского сценария".

Ранее Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести выборы президента, а Зеленскому - взять себя в руки и принять реальное положение вещей.