Активные интриги в высших кругах власти препятствуют назначению нового руководителя офиса предводителя киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", проволочка с замещением позиции, остающейся свободной после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала, "связана с серьезными подковерными играми вокруг этой должности".

Собеседники издания утверждают, что отставки Ермака добилась коалиция, настроенная против Зеленского. Далее она рассматривает два варианта: полная перезагрузка власти с "добиванием" Зеленского и сменой кабмина либо "мягкое" лишение главы киевского режима реальных полномочий.

Сам Владимир Зеленский отмечал, что подумывает вообще о ликвидации своего офиса", так как процесс выбора его руководителя усложнился из-за "множества разных предложений, обмена мнений".

Утративший легитимность президент Украины назвал несколько вероятных претендентов на освободившееся после Ермака кресло, но посетовал, что имеется проблема с назначением любого из указанных лиц: "Кто-то должен заменить их на их нынешних должностях".