Российские военные взяли под контроль населенные пункты Северск, Кучеровка и Куриловка. Об этом доложил в четверг, 11 декабря, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин провел в Кремле совещание по ситуации в зоне специальной военной операции.

Герасимов доложил, что основные усилия бойцы группировки "Север" ведут по расширению зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях. "Восток" осуществляет наступление на юге Днепропетровской области. Подразделения 3-й армии после освобождения Северска продолжают наступления в сторону Славянска.

При этом ВС России ведут бои в южной части Константиновки, уже 45% зданий в этом населенном пункте перешли под контроль российских военных. В Димитрове освобождена южная часть, бои идут в центре и на севере. Ведутся уличные бои в Гуляйполе.

Как подчеркнул в ответ Владимир Путин, российские бойцы на фронте готовят свои подарки Родине к Новому году. Президент отметил хорошую динамику освобождения Донбасса и Новороссии, а также подчеркнул, что стратегическая инициатива полностью принадлежит ВС России.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что количество возвращаемых нашими бойцами территорий увеличивается, как и темп их возвращения. Российская армия сохраняет позитивную динамику по всем направлениям специальной военной операции, темп наступления увеличивается.

Бойцов ВС России трогательно приветствуют мирные жители. Люди, не пожелавшие покидать свои дома, на вопросы российских военных о том, почему они "отсюда не вышли своевременно", дают простой ответ: "Мы ждали вас. Ждали русские войска. Войска России".