Женатый жених рассказал о свадьбе с Анной Семенович: решил сэкономить на банкете

Анне Семенович уже 45 лет, но замужем певица так и не была. Когда она встретила мужчину, с которым искренне захотела связать свою жизнь, оказалось, что у него уже есть жена.

Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Она не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Анна честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с супругой.

Денис еще весной говорил, что готов сделать Анне предложение. Но не может позвать артистку замуж, потому что никак не оформит документы о расторжении предыдущего брака. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как они поженились в Германии, расторгнуть отношения довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.

При этом Шреер и Семенович надеются, что в 2026 году сыграют свадьбу. Парочка даже обсуждает, каким будет торжество. Анна хочет свадьбу в народном стиле, а Денис признался, что не готов тратить баснословные деньги на банкет.

Бизнесмен отметил, что его свадьба с Семенович будет скромной и лишь для самых близких. "Возможно, вы об этом узнаете только уже после свадьбы…" — поделился избранник певицы с "Комсомольской правдой".