Федеральный финансовый суд ФРГ запретил германским таможенникам конфисковать танкер Eventin под флагом Панамы, на борту которого находится почти 100 тысяч тонн нефти.

Как уточняет ТАСС, суд выразил " обоснованные сомнения в законности мер по конфискации" танкера, который стоит на якоре на протяжении почти года.

Судно в январе потеряло управление в Балтийском море, его отбуксировали и изъяли власти Германии под предлогом санкций. По версии западных стран, танкер Eventin входит в "теневой флот", с помощью которого Россия якобы перевозит свои природные ресурсы, чтобы избежать рестрикций.

Таможня ФРГ решила изъять судно, но его владелец опротестовал действия таможенников в суде. Федеральный финансовый суд Германии потребовал учитывать аспекты международного права, право на транзит в мирных целях и право на экстренный заход в порт.

Еще в октябре президент России Владимир Путин прокомментировал задержание властями Франции без всяких оснований танкера, который шел под флагом Бенина в нейтральных водах. Российский лидер предположил, что подобные действия официального Парижа в условиях тяжелой внутриполитической ситуации — это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия.

Также Владимир Путин заявил, что атаки украинских националистов на танкеры в Черном море – это пиратство, совершаемое даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства. Президент России предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря". Ответные меры ждут и те страны, которые помогают киевскому режиму в этой террористической деятельности.