Суд в ФРГ запретил конфисковать танкер "теневого флота России"

Федеральный финансовый суд ФРГ запретил германским таможенникам конфисковать танкер Eventin под флагом Панамы, на борту которого находится почти 100 тысяч тонн нефти.

Как уточняет ТАСС, суд выразил " обоснованные сомнения в законности мер по конфискации" танкера, который стоит на якоре на протяжении почти года.

Судно в январе потеряло управление в Балтийском море, его отбуксировали и изъяли власти Германии под предлогом санкций. По версии западных стран, танкер Eventin входит в "теневой флот", с помощью которого Россия якобы перевозит свои природные ресурсы, чтобы избежать рестрикций.

Таможня ФРГ решила изъять судно, но его владелец опротестовал действия таможенников в суде. Федеральный финансовый суд Германии потребовал учитывать аспекты международного права, право на транзит в мирных целях и право на экстренный заход в порт.

Еще в октябре президент России Владимир Путин прокомментировал задержание властями Франции без всяких оснований танкера, который шел под флагом Бенина в нейтральных водах. Российский лидер предположил, что подобные действия официального Парижа в условиях тяжелой внутриполитической ситуации — это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия.

Также Владимир Путин заявил, что атаки украинских националистов на танкеры в Черном море – это пиратство, совершаемое даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства. Президент России предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря". Ответные меры ждут и те страны, которые помогают киевскому режиму в этой террористической деятельности.