Делягин: Цель украинской катастрофы для США и Лондона – уничтожение Европы

Может ли разрастание противоречий внутри ЕС привести к расколу Союза? Входит ли подобное развитие событий в планы администрации США? И есть ли у европейских политиков стратегия выхода из кризиса, в который они сами себя загнали?

Депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Для Трампа – все есть способ зарабатывания денег, и кризис тоже. А что касается стратегии европейцев: у еды стратегии не бывает. Ее едят. Смысл украинской катастрофы – разрушить нас, если получится. Но реальная цель украинской катастрофы – и для американцев, и для англичан – было бы уничтожение Европы. Когда рыбку жарят на сковородке, она не так трепыхается, как европейские политики", - отметил он.

