ПВО сбила 90 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 12 декабря

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории российских регионов. Дежурными средствами ПВО в течение минувшей ночи уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, только над территорией Брянской области сбито 63 украинских беспилотника самолетного типа. Восемь дронов уничтожено над Ярославской областью, четыре – над Московским регионом. По три беспилотника сбито над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. По два БПЛА ликвидировано над Тамбовской и Тульской областями, по одному дрону - над Орловской и Ростовской областями.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram о последствиях ночной воздушной атаки на регион. Глава региона отметил, что три беспилотника подавлено средствами РЭБ Минобороны России. Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет.